Návěs skrývá robota, laserovou řezačku, 3 D tiskárnu a řezací plotter a termolis. Zájemci mají k dispozici i elektronový mikroskop.

V Ivančičích mají lidé možnost FabLab vidět a vyzkoušet od pondělí 31. ledna do 4. února. Pak cesta kamionu pokračuje do Brna na Olomouckou, kde bude zaparkovaný od 7. února do 10. února. A v Hodoníně se na něj mohou těšit od 14. do 17. února.

FabLab Experience je primárně určený pro střední a základní školy. Akce pro veřejnost jsou doprovodným programem. Zvídavé povahy ale mohou navštívit kamenný FabLab Brno. Úvodní prohlídka FabLab Tour je vždy ve středu v šest hodin. Pořadatelé na ní přivítají každého, kdo se chce seznámit se všemi technologiemi v dílně a zjistit, co je možné tvořit.