„Ač v horách leží metr čerstvého sněhu, na jihu, kam jsme před třemi lety přestěhovali naše ležení, už cvrlikají ptáci a jsou cítit závany jara. Tak nastává náš čas a nic nebrání tomu abychom vybubnovali první kapely. Do našeho ležení u Sun River přijedou v srpnu kultovní Sisters of Mercy. Kapela, jež spojila underground s popem a protkala jej temností a elektronikou, která jejich hudbě dodává současný zvuk,“ uvádí zakladatel festivalu Martin Geronimo Věchet. „Jsme rock'n'rollová kapela. A popová kapela. A industriální groove stroj. Jsme intelektuální bohové lásky. A občas odehrajeme koncerty,“ říkají o sobě Sisters of Mercy. Skupina zahraje v Brně poprvé.

TrutnOFF BrnoON Festival je známý nejen svoji atmosférou, ale i netradičními hosty, včetně náčelníka Vaclava Havla, které vedle sebe běžně na rockových přehlídkách nezažijete. V minulosti zde bylo možné například vedle Faith No More, Korn, Patti Smith, The Prodigy, Iggyho Popa či Sepultury slyšet a spatřit třeba Waldemara Matušku, Jiřího Suchého, komika Felixe Holzmanna, Ivana Mládka či Evu Pilarovou, jak se objímá s legendárním hudebníkem Johnem Calem z Velvet Underground. Na jednom pódiu se zde vystřídali třeba Václav Hybš s Karlem Štědrým a orchestrem s elektroswingovými Parov Stelar. Na festivalu pravidelně vystupuje Ondřej Havelka s Melody Makers.

Festival si od svého vzniku nezakládá pouze na jednom hudebním směru, ale specificky širokém rozpětí. A nejinak tomu bude i letos. Vedle prvních zahraničních headlinerů prozrazuje přehlídka i první domácí jména ze své pestrobarevné škatulky neboli čelenky. „Vedle Sisters of Mercy letos třeba proběhne Vánoční mše nebo u nás premiérově vystoupí Aneta Langerová. Vyslyšíme tak nesmělé přání našeho náčelníka, který se již před lety s úsměvem přimlouval za vystoupení Anety na festivalu. Až nyní jsme k tomu dospěli a splácíme tím náš dluh,“ uvádí Martin Věchet.

Dalšími tuzemskými kapelami, které pořadatelé oznamují jsou Michal Prokop & Framus Five, Hudba Praha s Michalem Ambrožem, undergroundová legenda The Primitives Group nebo současná avantgardní skupina Vítrholc seskupená okolo novináře Karla Škrabala. Po letech se na horkou půdu vrátí také Vypsaná fixa. Premiérově na „Fótrovi festivalů“ vystoupí Povodí Ohře či Circus Problem. V rámci festivalu proběhne i Ryboffka, neboli Rybova mše vánoční. „Už po tři roky se Rybovka bohužel nemohla uskutečnit v brněnské pasáži u HaDivadla tradičně před Vánocemi, tak ji uskutečníme v srpnu. A to s rozšířeným ansáblem a bicím sólem několika bubeníků,“ uvádějí k tomu pořadatelé.

Vstupenky si lze objednat za nyní nejnižší a stále vánoční cenu 1400 korun na stránkách festivalu. Pořadatelé tradičně zachovávají i trutnoffskou tradici, kdy je při objednání devíti vstupenek desátá zdarma.

Eva „Lipová“ Navrátilová

za organizátory festivalu