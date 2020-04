Ukázala všem, že pomoci bližním může každý. Připojily se i ženy z ulice

Když z důvodu pandemie musela paní Renata Šuláková uzavřít svoje krejčovství, nedokázala jen nečinně čekat, jak vše dopadne. Přemýšlela, co dál. Rozhodla se využít to, co umí, a pustila se se svým kolektivem do šití tolik potřebných textilních roušek, které začala rozdávat v okolí.

Roušky. | Foto: archiv