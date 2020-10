Kde většinou končívají vaše procházky nebo kde je místo, které v Kahanu milujete a opakovaně se na ně vracíte? Nabít baterky, za rozhledy, za vzpomínkami,… Podělte se s ostatními o místo v Kahanu, které máte nejraději či které vás velmi oslovilo. Přesně to je tématem letošní podzimní fotografické soutěže s názvem Tady je mi dobře, kterou od 26. října do 30. listopadu vyhlašuje Mikroregion Kahan ve spolupráci s Regionálním informačním centrem Zastávka.

„Po loňském úspěchu, kdy nám přišlo přes 150 snímků, jsme nad pořádáním dalšího ročníku ani chvíli neváhali. Došly krásné fotky, které se staly tvářemi některých propagačních materiálů, dva z autorů mají na FB Kahanu speciální alba, která pokaždé bourají žebříčky zhlédnutí. Soutěž může i turistům z větší dálky ukázat, jak je to u nás krásné. A navíc stejně jako jarní soutěž pro děti, i tato podzimní orientovaná spíše na dospělé, může pomoci zvednout náladu v dnešní nepříliš příjemné době,“ uvedl Petr Pospíšil, předseda Mikroregionu Kahan dso. I proto se začátek soutěže posunul po oznámených protiepidemických opatřeních z 1. 11. na 26. 10.



Jak na to?

Systém je jednoduchý – nahrajete svůj snímek na webu www.mikroregionkahan.cz, v zážitkové sekci #Uzijtesikahan https://mikroregionkahan.cz/uzijtesikahan. Odtud se dostane na Facebook do speciální galerie, kde může sbírat hlasy po celou dobu trvání soutěže. O výhercích totiž rozhodují lajky, první tři místa pak určí porota z řad profesionálních fotografů, odborníků na marketing a zástupců mikroregionu.

Podmínky jsou dvě:

1. jeden autor může poslat maximálně tři fotografie

2. fotografie musí být pořízena v Mikroregionu Kahan, což „dosvědčí“ popisek u snímku (kde byl pořízen)

Máme i prosbu: prosíme v popisku alespoň o jednu větu, proč je vyfotografové místo či místo, z kterého jste fotografovali, to „vaše nej“v případě sdílení svých fotografií na sociálních sítích tagujte #uzijtesikahan #tadyjemidobre

Soutěží se od 26. 10. 10:26 a končí 30. 11. v 11:30.



Loni jsme striktně trvali na tom, aby z fotografie bylo jednoznačně poznat, že je z oblasti Mikroregionu Kahan, i proto se mnoho snímků do soutěže samotné nedostalo, byť šlo o práce nádherné. Letos se otevíráme také detailům, krásným pohledům. O tom, kde a proč byly pořízeny, prozradí popisky.



Co můžete vyhrát?

Hlavní cenou je chytrý telefon Samsung Galaxy A51 s báječným fotoaparátem a pak řada zajímavostí, které mohou zaujmout místní i turisty – jako volné vstupenky do atraktivního Muzea průmyslových železnic, na rosický zámek a také do zdejšího unikátního protiatomového krytu se soukromu prohlídkou s panem kastelánem, do těžní věže Simson s bývalými havíři jako průvodci. Ve hře jsou vstupenky do rosického kina Panorama či na zbýšovské koupaliště. Nachystané jsou kreativní sady vyrobené přímo pro Kahan. Tedy: Sdělte nám svůj zážitek, my vám poskytneme další. V současné době je potřeba dodat – jen jak nastane příhodná doba.



„Ze snímků, a to nejen těch výherních, vytvoříme v lednu příštího roku výstavu. Přidáme i fotografie z loňské soutěže, které se měly představit v Regionálním informačním centru Zastávka už na jaře, ale vzhledem ke karanténě to nebylo možné,“ přibližuje Jarmila Helsnerová ze zastáveckého infocentra.



Tipy na procházky

Místním není potřeba radit, pokud soutěž zaujme turisty, zde najdou tipy na výlety:

bit.ly/Putuj_Za_Permoníky

bit.ly/KahanVidea

bit.ly/SkrytéPříběhy

bit.ly/DvěNovéTuristickéTrasy

Soutěž skončí před Vánocemi, výhry se mohou hodit vám nebo vašim blízkým.

Kompletní pravidla a více informací jsou k nalezení na bit.ly/KahanFotosoutěž2020.

HALKA HORKÁ

Mikroregion Kahan