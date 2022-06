„Přemýšleli jsme, jak ukázat městu naši vděčnost za to, jak nám pomohlo. A napadlo nás, že bychom mohli uklidit některou jeho část. Napsala jsem proto do několika facebookových skupin, které sdružují Ukrajince v Brně, kdo by měl zájem přijít pomoci. Nakonec dnes dorazilo asi třicet lidí, kdyby se akce konala o víkendu, bylo by jich pravděpodobně ještě více,” řekla Dana Navrodska, která je původem z Kyjeva.