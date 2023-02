Dralo se odpoledne i večer. Na větším delším stole, obvykle v kuchyni, byl postavený velký hrnec s peřím. Ten byl zatížen těžším předmětem, aby peří z hrnce při vytahování nelétalo. Ženy si nabíraly do hrstí peří z hrnce, seděly kolem stolu a dralo se. Tzn. ruční oškubání praporů (strhávání od shora dolů) z ostnů husího peří. Každé pírko se dralo zvlášť. Ostny (stonky) házely ženy na zem. Ty se pak spálily, případně ještě nějak použily. Z dlouhých per a brků se udělaly peroutky na ometání pavučin a z menších per se splétaly mašlovačky (pírka).