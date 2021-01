Na čtrnáct zajímavých míst v Mikroregionu Kahan vás zavede série schránek, takzvaných kešek, které jsou zde schované. Zájemce k nim dovedou GPS souřadnice a najdou je v celosvětovém herním systému Geocaching. Každá schránka navíc skrývá bonusové písmeno a číslo, které se dosadí do šifry. Když hráč najde všech 14 kousků, vyluštěná šifra jej dovede k bonusové schránce s malým překvapením.

Stačí se podívat na web Geocaching.com nebo v naší sekci hře věnované, případně přes další aplikace v mobilním telefonu, zaregistrovat se, najít si sérii nazvanou Užijte si Kahan a už se jen nechat vést GPS souřadnicemi. Hra, která uchvátila miliony dobrodruhů, má svá jasná pravidla pro hledání i zakládání schránek.

Pro pátrače je asi tím nejdůležitějším – nikdo tě u „lovení“ nesmí vidět. Na některých místech mimo obce je to úkol jednoduchý, schránky jsou však ukryté i přímo v obcích, tam už je to adrenalinovější. Těm, kteří geocaching nehrají, tedy nezasvěceným se podle vzoru Harryho Pottera říká mudlové. Stejně jako čáry malého kouzelníka mají být i kešky ukryty před zraky „běžných smrtelníků“. Tajné hledání má i svůj prozaický důvod, nenechavci by je mohli zničit.

Nová keškovací série Užijte si Kahan navazuje na někdejší sadu Kahan, která byla založena už v roce 2011, ale loni ze systému zmizela. Asi na čtyřech místech byly při zakládání využity stejné skrýše, zbytek jsou novinky, stejně jako patnáctá bonusová. „Sadu jsme původně chystali na jaro a rozjezd nové turistické sezony, ale protože v současné situaci je potřeba si čistit hlavu a také třeba častěji zabavit děti, zároveň jen nesedět doma, spouštíme ji již teď v zimě. Jako takový malý vánoční dárek obyvatelům Kahanu, kteří třeba ocení nový cíl procházek, a pravověrným keškařům, kteří váží i dalekou cestu za ulovením svých pokladů,“ vysvětluje Petr Pospíšil, předseda Mikroregionu Kahan.

Schránky jsou v místech, která nejsou limitovaná žádnou otevírací dobou a lze se k nim tedy vypravit v kteroukoliv dobu denní i roční. Můžeme prozradit, že v některých keškách se sem tam objeví malé překvapení, které pomohlo vytvořit Středisko volného času v Rosicích. Svůj malý poklad pak hledači najdou v bonusové skrýši, kam je dovede vyluštěná šifra.

HALKA HORKÁ

Mikroregion Kahan