Úžasné divadlo fyziky ÚDiF v Brně slaví patnáct let na scéně

Pokusy byly vždy kořením přírodovědných hodin. Experimenty umí překvapit, nadchnout a hlavně vzbudit zájem a touhu pochopit, jak věci fungují. Brněnské Úžasné divadlo fyziky ÚDiF už 15 let jezdí do všech koutů republiky a přibližuje tak taje a krásy fyziky a chemie každému na potkání. Za ta léta vystupovali doma i v zahraničí od škol a školek přes divadla a zámky až po domovy důchodců. Fyzikální pokusy dostali dokonce i do kostela, synagogy a O2 areny.

Úžasné divadlo fyziky ÚDiF v Brně slaví patnáct let na scéně | Foto: ÚDiF

Kulaté výročí chtějí současní i bývalí členové oslavit dvěma mimořádnými představeními 30. října v brněnském prostoru CO.LABS. Od 17 hodin pro rodiny s dětmi a od 19.30 pro dospělé. „Bude to taková ÚDiFí besídka. Obvykle vystupujeme ve dvojicích, teď nás ale na pódiu bude alespoň patnáct. Každý budeme ukazovat ty pokusy, které máme nejraději a CO.LABS nám navíc dovolí pracovat s ohněm, takže se diváci mají nač těšit," říká Barbora Mikulecká, produkční skupiny. Bývalý šéfredaktor Deníku obdržel medaili Otakara Bystřiny při křtu nové knihy Představení plná pokusů a nadšení z poznání nejsou jediným zájmem ÚDiFu. Letos vydávají už čtvrtý ročník adventního kalendáře, kde okénka s kouskem čokolády nahradily balíčky s pokusy, které si můžete vyzkoušet doma. „Pokusy jsou s námi už patnáct let - to je na občanský průkaz. Nejvyšší čas, aby se vypravily do světa i bez nás," dodává Vojta Hanák, člen divadla.