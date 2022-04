V botanické zahradě přibližují svět včel. Nafouknou tam obří Mendelův hrášek

Čtenář reportér Čtenář

Včely a další opylovači – to je název naučné panelové výstavy, kterou je v těchto dnech možné zhlédnout ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno. Výstava na adrese Kotlářská 2 bude otevřena do 1. května denně včetně víkendů od 9 do 17 hodin. K posezení láká i samotná zahrada, v níž už naplno začalo jaro. Děkujeme Haně Ondruškové za příspěvek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Včely a další opylovači – to je název naučné panelové výstavy, kterou je v těchto dnech možné zhlédnout ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno. | Foto: Josef Permedla