Přední českoslovenští závodníci na silničních motocyklech naposledy kroužili po okruhu mezi městským lesíkem a Příměticemi v první polovině osmdesátých let. Závody měly dlouhou tradici. Znojemský deník o ní před lety mluvil s Františkem Buchalem, který se podílel na jejich organizaci. „Už v roce 1946 se na stadionu na Čafce u dnešní Rooseveltovy ulice konaly plochodrážní závody. Od následujícího roku následovaly už závody na městském okruhu. V některých letech se závod nekonal. Delší přestávka byla od roku 1966 do roku 1971. Pánové, kteří to dělali, už byli starší a nechtěli závody pořádat. My jsme byli ještě moc mladí. Nakonec jsme se rozhodli s Petrem Mezníkem a ostatními kamarády, že závody zase začneme organizovat. Poslední, třicátý, se konal v roce 1983,“ vzpomínal Buchal.