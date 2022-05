Mezinárodní den rodiny je velice významným dnem pro celou společnost, připomíná důležitost rodiny jako základ lidské společnosti. Proto jsme společně s naším Mateřským a rodinným centrem Klubíčko uspořádali zábavně-sportovní odpoledne plné her, úkolů a soutěží pro rodiče s dětmi.

Hned v úvodu akce se představily se svým vystoupením děti z dětské skupiny a školičky. Program s dětmi připravily tety Martina, Daniela, Simona a Tereza. Jejich vystoupení bylo moc milé a užily si ho nejen děti, ale určitě také rodiče. Dále se představil kroužek Aerobik mini. Holčičky ve věku 4 až 8 let cvičí a zároveň tančí aerobik společně prvním rokem. Vystoupení s názvem Baby shark si připravily pod vedením Markéty Holé. Blok zakončil kroužek Tad Crew Baby. Kroužek je taneční průprava těch nejmenších od 3 do 5 let, děti se učí základní taneční kroky, rytmus, pohybové říkanky, hrají hry a učí se protahovat za pomoci prvků jógy pro děti. Pod vedením Terky Knotkové vystoupili s názvem Lego kostky.

Čluny se téměř vznášely. Při mistrovství světa na Olšovci v Jedovnicích

Po celou dobu akce si rodiče s dětmi užívali zábavné a sportovní soutěže, malování na obličej, deskové hry, dětský koutek, skákací hrad, společné focení i netradiční aktivitu Hobby Horse. Ve tvořivé dílně si pomocí nářadí vyráběli dřevěné lodičky a rybičky a housenky z mechové gumy a dřevěných korálků. Součástí programu akce byla zábavná samoobslužná stezka pro děti a rodiče na téma Poznej kytičky a zvířátka ve svém okolí. Tato naučná stezka je jednou z mnoha aktivit Evropského solidárního projektu – Rodinný restart.

Rodiny také absolvovaly komentované sportovní a dovednostní soutěže o drobné ceny i medaile.

Návštěvníci měli možnost zhlédnout výstavu zájmového kroužku Kresba. Studijní kresby rostlin, zvířat, stromů, zátiší, částí obličeje nebo návrh poštovní známky budou v prostorách na Horizontu vystaveny do konce května.

Odkaz na video z oslav Dne rodiny: https://www.youtube.com/watch?v=V22PZ_XhQeA

V květnu Horizont připravuje další program. Děti z Ivančic a okolí se mohou těšit na divadelní představení. Dvě barevné pohádky zahraje soukromé divadlo Zdeňka Ševčíka. V neděli 22. května od 16 hodin se koná pohádkové odpoledne, tentokrát bude o tom, Jak se Nebojsa setkal s králem zvířat. Memoriál Jaromíra Růžičky je již tradiční sportovní soutěž pro děti v atletickém trojboji. Je pořádána na počest ivančického učitele a velkého sportovce. Další akcí pro veřejnost je Horizont pro Ukrajinu, společné setkání českých a ukrajinských občanů s programem. Připravena bude ochutnávka tradičního českého i ukrajinského pokrmu, beseda, tvořivé, sportovní a taneční aktivity, zábavné atrakce a hry a soutěže. Podrobnosti k plánovaným akcím zájemci naleznou na stránkách www.svcivancice.cz.

Dagmar Šacherová