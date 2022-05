Je vůbec možné popsat vrcholového horolezce jinak než slovy šílenec, hazardér, sebestředný sobec?, ptá se režisérka ve filmu, jenž se nebojí jít slavnému horolezci nepříjemně pod kůži. Snímek „Mára jde do nebe“ ukazuje nejen cestu do oblak, ale podívá se i hluboko do Holečkovy duše.