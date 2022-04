V Lužánkách může kdokoliv koupí obrazu pomoct ukrajinským maminkám

Ženy ženám. I tak by se dal shrnout nápad, který se zrodil v lužáneckém kurzu Art class. Tamní účastnice a lektorky vystavují svá umělecká díla, která nabízí k prodeji společně s fotografiemi v tiché aukci. Výtěžek poputuje na podporu rodin prchajících před válkou na Ukrajině, a to přes brněnský ženský vzdělávací spolek Vesna. Zájemci se mohou zapojit do 28. dubna ve Středisku volného času Lužánky na Lidické 50.

Výtěžek z prodeje obrazů poputuje na podporu rodin prchajících před válkou na Ukrajině, a to přes brněnský ženský vzdělávací spolek Vesna. | Foto: Andrea Herzanen