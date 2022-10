Brno–Soběšice 2022: Veterány okouzlily na výstavě i při jízdě do vrchu

Starým automobilům a motocyklům patřil o víkendu sever Brna. Návštěvníci parku Centra Kociánka mohli obdivovat na dvě stovky historických automobilů do roku výroby 1939 a také velké množství historických motocyklů. Následně pak fandili svým favoritům při závodu do vrchu do Soběšic. Děkujeme Honzovi Královi za příspěvek a krásné fotografie.

Do Brna a Soběšic zavítali milovníci historických vozidel. | Foto: Se souhlasem Honzy Krále.

V úterý 27. září 2022 vystoupila Sylvie Dyková Zouharová, kurátorka automobilových sbírek Technického muzea v Brně, a Karel Kupka, organizátor jízdy Brno–Soběšice v Dobrém ránu České televize, aby představili tento projekt a mimo jiné řekli: „Od roku 2019 jsme z důvodu covidu jízdu neorganizovali v tradiční formě. Tento rok závody připadly na 1. 10. 2022. Brno–Soběšice je vzpomínková jízda pro historické automobily a motocykly, které splňují zařazení do technické klasifikace FIVA A a B, specifikace 1 až 3 vyrobené do roku 1939 (také stroje konstrukcí pokračující i v dalších letech). Pro kategorii čtyřtaktní motocykly do roku 1965 si vyhrazujeme zvláště možnost výběru." Tip na výlet: Západ Slunce nad Santonem nebo pravěká Stránská skála Akce se konala v krásném parku Centru Kociánka. Po registraci historické stroje vyrážejí na trénink. Slavnostní start za účasti významných osobností se koná v jedenáct hodin. Pak vozidla vyjíždějí v intervalech podle kategorií. Závod se každým rokem rozrůstá. Jízdy se každoročně účastní kolem tři sta vozidel. První ročník byl v roce 1924, už první ročník měl ve startovní listině padesát čtyři domácích i zahraničních účastníků. V následujících letech se na startovní listině objevovala taková jména jako Vladimír Kučka, Miloš Bondy, hrabě Czernin-Morzin, Václav Liška, Doc. dr. Otakar Bittmann, Jindřich Knapp, Bohumil Turek, Jiří Kristián Lobkowitz, Čeněk Junek a samozřejmě i jeho paní – Eliška Junková. Nemohli chybět ani "domácí" matadoři Bedřich Soffer, Rychard Müttermüller, Karel Divíšek, Karl Stohanzl atd. Děkuji za pozvání a krásný zážitek. Honza Král