První ročník soutěže ve střelbě má za sebou obec s příznačným názvem Střelice. Vzhledem k názvu obce je jasné, že tady se musíte střelcem buď narodit nebo získat občanství. Akce se zúčastnila třetí dubnový víkend se svými dcerami také čtenářka Lenka Voráčová, které moc děkujeme za krásné fotografie.

V Střelicích na Brněnsku se střílelo. Na turnaji v palbě ve vzduchovce | Foto: Lenka Voráčová

Střelecký turnaj byl rozdělený do několika kategorií. Od těch, kteří vzduchovku drželi v rukou poprvé, po zkušenější střelce. Cíl soutěže byl jednoduchý. Zasáhnout terč a přiblížit se co nejvíce k jeho středu. Jak se to soutěžím podařilo, se můžete podívat do bohaté galerie.

Nejlepší střelci po vyhlášení obsadili první tři místa a slavnostně vyskočili na vítězný stupínek. Obdrželi také diplom, medaili a malou pozornost.