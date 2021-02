Kdyby to šlo, stálo by za to užít si svátek sv. Valentýna na výletě v Římě. Ale Řím stojí za výlet samozřejmě v každé roční době, proto posílám jako inspiraci jednu malou římskou pohlednici inspirovanou právě místy spojeným mimo jiné se svatým Valentýnem.

Starobylý kostel S Maria in Cosmedin v Římě uchovává mimo jiné lebku připisovanou římskému mučedníkovi svatému Valentýnovi. | Foto: Deník / Martin Moštěk

Jsou vám valentýnská srdíčka protivná, nesnášíte marketing a všechno americké je vám cizí? Když dovolíte, podíváme se tam, kde tenhle příběh začal, nebo alespoň na pomezí historie a legend, odkud se začal odvíjet. Stalo se to právě v Římě, právě 14. února a to je skoro všechno, co víme s tou mírou jistoty, kterou dává starobylá tradice, která se tu a tam protkne s psanými prameny. Valentýn byl buď kněz nebo biskup, který buď v Římě působil nebo tam přicestoval a při jednom z pronásledování prvních křesťanů ve třetím století byl v Římě 14. února popraven. Tradice zpracovaná středověkými legendisty mezi jeho činy zahrnula pomoc snoubencům. A do středověku také sahá tradice valentýnských dárků, psaníček a jiných projevů pozornosti a přízně mezi milenci. Rozšířená byla například ve Francii a Anglii a mohlo za to pozorování přírody. Lidé si všimli, že v půli druhého měsíce začínají ptáci tvořit páry. Nu, a protože to bylo právě na svátek sv. Valentýna, byl to ten správný čas poslat té pravé vřelý dopis či milý dárek. Američani jsou v tomhle opravdu nevinně, za všechno mohou benediktini, kteří z jednoho ze svých italských klášterů do Francie a Anglie úctu ke sv. Valentýnovi rozšířili.