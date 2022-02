Byla jsem v Olešnici - je to malé městečko s 1 700 obyvateli a nachází se v okrese Blansko v nadmořské výšce 540 metrů nad mořem Jezdím převážně hromadnou dopravou. Jela jsem autobusem a sedla si s dovolením řidiče hned na první sedadlo abych si mohla něco nafotit i z autobusu. Něco se mi zadařilo, ale dost snímků jsem musela mazat. Chtěla jsem projít úzkou uličkou až ke Ski areálu, ale počasí mi to nedovolilo. Spustila se tak hustá a větrná sněhová vánice, že mne zahnala zpět. Snímky, které jsem v tom počasí pořídila, byly také jen k vymazání. Ale byla jsem tomu vděčná, že jsem hodinovou cestu zajímavou krajinou dobře zvládla.

Na sjezdovkách jihu Moravy je nabito: školáci zahánějí loňský lyžařský hlad

Vydala jsem se i do své rodné vesnice Protivanov - je to městys s 1040 obyvateli a je to nejvýše položená obec v okrese Prostějov - má nadmořskou výšku 685 metrů nad mořem Také jsem si dovolila sednout na přední sedadlo a zase dobře projela pětačtyřicetiminutovou cestu místy dost zasněženou krajinku. A moje kroky vedou vždy nejdříve na hřbitov - jak ukazuji na úvodní fotografii. A vidím zde klid, bílou neposkvrněnou nádheru a jen uprostřed hřbitova je prohrnutá cestička. Ten mír a velebnost Boží přírody mne ani nenechávají vstoupit víc doprava k našemu hrobu abych tím snad tu sněhobílou čistotu neporušila svými stopami.

Protivanov v lednu: Zasněžené lesy, potoky, překrásná divoká zvěř, ptáci a houby

Náš hrob si fotím jen z dálky a v duchu se modlím a vzpomínám jak na svoji blízkou rodinu, tak i přidávám vzpomínku na všechny, co zde také pod sněhovou peřinou odpočívají - hodně jsem jich znala.



Ale po cestě zpět nevidím krásné hluboké lesy, ale místy jen trosky. Kůrovec ve všech okolních lesích způsobil zkázu a nedávná silná vichřice pokácela další zbytky lesů. Takže nás míjí hodně velikých tahačů s pořezanými kmeny smrků a já přijíždím do místa svého bydliště - kde už sníh není vůbec žádný.

Marie Ženatová