Na konci letošního roku budou mít Zbýšovští malý, ale svůj vlastní, dárek. Dokonce dva, pexeso, jehož obrázky tvoří fotky od nich samotných. První, podzimně laděné, se dokončuje. A na zimní verzi se právě do Městského kulturního centra sbíhají snímky z druhého kola fotosoutěže Zbýšov – místo, kde žijeme – rok 2020. Zájemcům se do rukou dostane první soutěžní verze v polovině prosince.

Kromě toho, že musela zrušit vyhlášený svatomartinský jarmark nebo světýlkový průvod, byly v ohrožení i vánoční dílničky. Ty se nakonec odehrávají v domácnostech a výsledkem budou vánoční lampičky a přání pro seniory ze Zbýšova a domova seniorů v Zastávce. "Roznášet je postupně budou naši dobrovolníci z řad studentů. A kdo z dárců by chtěl, může přidat i zabalenou krabici dárečků s křížovkami, vitamíny, drobnostmi pro dámy i pány," popisuje letošní podobu charitativní akce Martina Švancarová z Městského kulturního centra.

Tři partičky dobrovolníků se vydají zbýšovskými ulicemi také 5. prosince na Mikuláše. Musí stihnout obejít několik desítek domácností, které se přihlásily a distanční návštěvu trojice svatý-čert-anděl si domluvily předem. "Venku před dveřmi do domu musí rodiče nachystat talířek nebo košík, do kterého dáme drobnou nadílku a dětem do okna zamáváme," líčí Švancarová s tím, že o návštěvu byl velký zájem.

Navíc až do Tří králů mohou zájemci vyrazit na dvě vánoční putovačky. Jedna provede zájemce lesem nad koupalištěm a pravidla praví, že procházet se má za tmy. Druhá povede ulicemi Zbýšova. Obě však skrývají tajenku a u některého stanoviště se účastník musí vyfotit. Za projití a prokázání se tajenkou mu pak náleží odměna.

HALKA HORKÁ

Mikroregion Kahan