/VIDEO/ Luxusní jídlo, šampaňské, zlaté příbory a drahé šaty. Tak tak to opět po roce bude vypadat Bonjour v brněnském IBC v pátek a sobotu.

Večeře na Titaniku. | Foto: P. E. Kováč

Menu se prodává od 3000 do 10000 a právě to nejdražší, pokud se prodá, půjde na dobrou věc. Pomůžeme někomu kdo to potřebuje. Dítěti které má zdravotní potíže. Akce bude komornejsi pro vybraných 20 párů, ale můžu říct, že na večeři budou i politici a celebrity z těch nejvyšších kruhů.