/KOMENTÁŘ/ Na internetu jsem sledoval video, na kterém policejní motorkáři dělali doprovod sanitě, která vezla z Prahy srdce k transplantaci do Nemocnice u Svaté Anny v Brně. Přiznám se, že jsem při sledování tohoto videa měl dva naprosto protichůdné pocity. Obdiv a vztek.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Vzhledem k tomu, že jsem na motorce "něco projel", mají policejní motorkáři můj obdiv za to, jak udělali sanitě doprovod. Mám ale i vztek na řidiče, kteří nechápou, k čemu slouží záchranářská ulička. Slouží k tomu, aby se sanita nebo hasiči dostali tam, kde jsou třeba.

Vzpomínám si, že mně a bratrovi otec předával starou "šoférskou zkušenost", že pokud nemohu jet dál, tak se "namáčknu na pravý kraj", aby kolem mě mohli projet záchranáři, tam kde jsou třeba. Také nám říkal, že to nikomu nepřeje, ale může se stát, že nikdo neví, kdy sanitu nebo hasiče bude potřebovat a podle toho se musíme na silnici chovat. Není to první případ, kdy policisté dělali sanitě na dálnici doprovod. Přitom by stačilo, aby se řidiči dívali i do zpětného zrcátka, aby sledovali provoz nejen před sebou, ale i kolem sebe. A hlavně při řízení přemýšleli. To by ulehčilo jízdu nejen policejnímu doprovodu, ale i sanitě nebo hasičům.

Při tomto jsem si vzpomněl na jednu "záchrannou" akci. Nevím přesně, kdy to bylo, ale myslím, že to byl rok 1971-1972. To jsem byl jako učeň v Žamberku. Tehdy měli operovat v nemocnici v Hradci Králové dvacetiletou ženu. Doktoři tenkrát potřebovali udělat rozbor vzorku vyoperované tkáně z jejího těla. Ten rozbor se dal tehdy udělat jen v Praze a ty vzorky musely být do dvou hodin v laboratoři.

Pokud si to přesně pamatuji, z Hradce Králové do Prahy je to po silnici cca 120 kilometrů. Přemýšlelo se i o letadlu, ale co když bude mlha a letadlo nebude moci vzlétnout? Po silnici? Dá se to stihnout? Otázek bylo hodně, ale žádná odpověď. Až jeden z rodinných známých řekl, to si pamatuji doslova, že zná "gumu, co by to po silnici ujel". Jen by se to muselo u tehdy Veřejné Bezpečnosti zajistit. Oslovili dva automobilové závodníky, Cyrila Svobodu a Václava Havelku. Ti souhlasili, že to pojedou. Měli ale jednu podmínku - že za to nic nedostanou, protože to je pomoc a za to se nic nebere.

Veřejná Bezpečnost okamžitě souhlasila s tím, že se řidičům budou automaticky mazat veškeré přestupky, pokud budou mít výrazně označená auta. Budou jim také podle možností okamžitě zajišťovat volný průjezd. Auta měla místo startovních čísel na kapotě a na boku červené kříže. Dá se říct, že to byla nejistota pojištěná na dvakrát.

Jako první vyjel Cyril Svoboda, ten jel s Fiatem 128 Sport. Ten vezl zkumavky se vzorky. Za nim jel Václav Havelka s Renaultem 8 Gordini, který měl v případě, kdyby měl Cyril Svoboda poruchu, převzít zkumavky a jet dál. Současně s nimi vyjížděla sanita s majáky na letiště, kde na zkumavky se vzorky čekal vrtulník, který s nimi letěl do Prahy. Tam na něj na letišti čekala sanita, aby je převezla do laboratoře, kde měli dělat zmiňovaný rozbor. Nebyla to jednoduchá cesta, ale vše stihli. Nakonec se zjistilo, že byli ještě rychlejší než vrtulník, protože asi za tři minuty po tom, co předali zkumavky do laboratoře, přijela teprve sanitka z letiště.

Vím, že pokud třeba dostanete na silnici pokutu od policistů, nejste z jejich přítomnosti nadšeni, ale na druhou stranu musíme být rádi, že policisté na silnici jsou. Jejich přítomnost nám zaručí, že na silnici bude pořádek a pravidla silničního provozu se budou dodržovat. To také přispívá k větší bezpečnosti v silničním provozu.