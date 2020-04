A stačilo pouhých 173 dní, aby se v neděli 28. září 1930 mohly začít poprvé Masarykovým okruhem prohánět slavné Bugatky, Alfy Romeo a další závodní auta světových značek.

K významným sportovním milníkům města Brna patří také datum 10. září 1950, kdy se na Masarykově okruhu jely poprvé závody motorek, a 25. červenec 1965, kdy se v Brně poprvé konalo motocyklové mistrovství světa.

Připočteme-li k tomu letošní 120. výročí narození Elišky Junkové, která se o stavbu legendárního brněnského závodiště zasloužila a nový okruh v onu památnou zářijovou neděli před devadesáti lety oficiálně pokřtila čestným kolem ve své žluté Bugatce, bude jistě letos co připomínat.

Kromě vzpomínkových akcí ve čtvrtek 6. srpna a poslední víkend v září přímo v místě prvního historického startu a cíle, které jsou v programu projektu Brněnský rok sportu 2020, chystá se ještě jedna zajímavá aktivita.

Původní cílová rovinka Masarykova okruhu v Bosonohách se v brněnské anketě o nejostudnější místo našeho města umístila za Zvonařkou, hlavním nádražím a fotbalovým stadionem za Lužánkami na „pěkném“ čtvrtém místě.

Konat slavnostní připomínky v takovém prostředí by jistě nebylo důstojné, a tak organizátora projektu Brněnský rok sportu napadlo toto nehostinné místo ještě před pořádáním vzpomínkových akcí zkultivovat.

S vědomím a podporou městské části a motoristických přátel oslovil pana Přemysla Veselého a jeho prostřednictvím další firmy, které v Bosonohách stavějí kanalizaci, a požádal je o pomoc.

Rádi bychom, aby téměř stometrová stěna byla upravena a obílena tak, aby mohla být poskytnuta graffiti umělcům, pouličním malířům, chcete-li sprejerům, k volné tvorbě, jejímž motivem bude tradice Masarykova okruhu – auta, motorky, lidé, události.

Podklady k tvorbě dodá Sylvie Zouharová Dyková z Technického muzea v Brně, která již také připravuje výstavu k letošním výročím Masarykova okruhu.

Stěna je dělena na jednotlivé segmenty odpovídající původním boxům, takže je přirozeně vytvořeno 35 pláten s vlastními rámy. Po konzultaci s městskou policií a radním pro kulturu Markem Fišerem jsou již osloveni umělci ze spolku Barvou proti šedi a borci kolem Pavla a Lukáše a Graffshopu Brno.

Pokud se podaří sehnat peníze na barvy, nic nebrání tomu, aby se po stavebnících, kteří jsou nachystaní na konec května, pustili v červnu do práce streetoví umělci a zčernalé brněnské rodinné stříbro po očištění nablejskali.

Vzniknout by tak mělo dílo s historickou, ale i výraznou marketingovou hodnotou. Původně jsem chtěl, aby to bylo vše hotové za 173 hodin, ale všichni si to chtějí jaksi vychutnat.

Ať už se tedy letošní motocyklové mistrovství světa plánované na neděli 9. srpna v Brně uskuteční či nikoliv, historie Masarykova okruhu bude připomenuta.

Věřím, že nejen vzpomínkovými akcemi v srpnu a v září, ale také upravenými boxy starého depa, které budou tradici a slávu Brna a jeho okruhu připomínat výjevy z devadesátileté historie jedné svého času nejslavnější závodní tratě světa.

VLADIMÍR KOUDELKA