Nová výstava věnovaná tématu svatby „Vítej, nevěsto milá… Svatební šaty města i venkova“ je nyní k vidění v Muzeu ve Šlapanicích. Výstava vás provede proměnami svatební módy během uplynulého století i tradičním oděvem nevěsty ze Šlapanic. Vystavené svatební šaty představují jedinečný doklad vývoje módy během posledních téměř sta let. Děkujeme Muzeu Brněnska za pěknou pozvánku.

Výstava s názvem Vítej, nevěsto má milá...je k vidění v Muzeu ve Šlapanicích. | Foto: Muzem Brněnska

Nejstarší šaty jsou datovány rokem 1920, v těch nejmladších se nevěsta vdávala roku 1988. Prohlédnout si tak můžete například krajkové šaty přiléhavé siluety s vlečkou ze čtyřicátých let, šaty se zvýrazněným pasem z pruhovaného šifonu a nabíranou sukní délky ke kolenům z konce let padesátých nebo třeba šaty ze splývavé krajkoviny protkávané zlatým lurexem, v nichž nevěsta řekla své ano v roce 1971. Vystavené šaty doprovází, stejně jako nevěstu na svatbě, šaty družičkovské, z období dvacátých až padesátých let.