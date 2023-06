Během druhé světové války měla přednost vojenská výroba, výroba nových autobusů v té době byla omezena. Například firma Josef Sodomka ve Vysokém Mýtě vyrobila v roce 1940 24 autobusů, v roce 1941 pouze 2 autobusy, v roce 1942 to bylo 86 autobusů, v roce 1943 se vyrobilo ve Vysokém Mýtě 83 autobusů, v roce 1944 148 autobusů a v roce 1945 žádný. Tyto počty nestačily na obnovu vozového parku autobusů, a tak situace v poválečné veřejné dopravě nebyla jednoduchá.

Veřejná doprava po válce. Autobusy chyběly, lidé jezdili v amerických Unrrech | Foto: poskytl Vlastimil Tělupil

Po skončení druhé světové války nebyla v osobní dopravě nijak růžová situace. Využívaly se proto staré vozy, které zůstaly v provozu jen "díky zlatým českým rukám" mechaniků. Na začátku roku 1945 bylo ve správě BMB-ČMD jen asi 700 autobusů různých typů a značek. Tato situace se nezměnila ani po osvobození. V té době se využívaly autobusy Praga RN, Škoda 706 N a NG, a také Škoda 304,306 a 606 DN. Dosluhovalo také 15 autobusů Praga AN z let 1926 - 1930.

Některé autobusy zmizely ve víru válečných událostí, i když Praga i Škoda vyrobila po skončení druhé světové války několik stovek malých autobusů značky Praga RN/RND a Škoda 256B. Autobusy však stále v poválečném provozu chyběly. Proto na linkách osobní dopravy jezdily i "Unrry", což byla americká vojenská auta, která měla na korbě nebo ve skříni namontované lavice k sezení.

Chyběly i náhradní díly, pneumatiky nebo pohonné hmoty. Opravárenské čety jezdily na opravy autobusů vlakem. Spravovalo se za každého počasí venku, v lepším případě v pronajatých stodolách. Důležité bylo, aby ráno autobus vyjel na linku. Někdy se ale stalo, že provozuschopný autobus nemohl vyjet jen proto, že se nepodařilo sehnat nové pneumatiky. Tehdejší kvalita pneumatik nebyla totiž zrovna nejlepší, proto se u autobusů montovaly na přední kola tak zvané bezpečnostní obruče. Díky nim se dal při defektu předního kola bezpečně zastavit.

Opravy také ztěžovalo to, že v provozu byla celá řada typů autobusů, které se k nám dostaly různými cestami během válečných událostí. O jejich technickém stavu si nemůžeme dělat iluze, proto se prováděla tak zvaná "typizace", kdy se na jeden dopravní závod soustřeďovaly stejné typy nákladních automobilů a autobusů proto, aby se zjednodušila jejich údržba. Nebyla to jednoduchá situace, Tatra ani Praga autobusy nevyráběla a Škoda připravovala výrobu "nového autobusu" Škoda 706 RO. S ním se objevila naděje na zlepšení situace.

Autobus Škoda 706 RO to neměl jednoduché, vyvíjel se ve Škodě Mladá Boleslav i během války, v průběhu roku 1946 postavili v Avii první prototyp autobusu Škoda 706 RO. Na začátku roku 1947 byla dokončena montáž prvních pěti autobus, které byly v únoru předány do užívání zástupcům ministerstva dopravy. V Avii se autobusy Škoda 706 RO vyráběly v letech 1947-1951, ve firmě Sodomka, později Karosa Vysoké Mýto od roku 1948 do roku 1957 a v Liazu Rýnovice od 2. 1. 1952. Posledních 45 kusů bylo vyrobeno v roce 1958.

Autobusy Škoda 706 RO byly robustní konstrukce, v provozu dosahovaly až dvojnásobné plánované životnosti. Například ČSAD Slavičín vyřadil poslední model vyrobený asi v roce 1953 z běžného provozu v létě 1970. Při tom další asi tři autobusy stejného typu ještě asi další tři roky sloužily jako záložní autobusy. Ty v případě potřeby nahrazovaly na lince porouchané autobusy. Poválečné začátky ve veřejné osobní dopravě nebyly jednoduché, ale přesto se podařilo postupně vybudovat funkční veřejnou dopravu, která se po založení ČSAD stále zdokonalovala a sloužila cestujícím.