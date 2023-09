Verona, Lunetic i Captain Jack. Největší 90's festival na Moravě přijel do Brna

Hudební festival 90's EXPLOSION to rozjel třetí zářijovou sobotu na Brněnském výstavišti. Byla to velká jedinečná show, kdy publikum zaplnilo celý prostor před stage a zavzpomínalo na to nejlepším, co popovou scénu 90. letech minulého století potkalo. Akci skvěle ovladla moderátorská dvojice Pavel Cejnar a Tereza Pergnerová.

Verona, Lunetic i Captain Jack. Největší 90's festival na Moravě přijel do Brna | Foto: Honza Král

Letošní ročník navíc byl ve znamení velkého loučení s velkou hvězdou a zpěvákem Stay-C, který byl mnoho desetiletí nedílným členem TWENTY 4 SEVEN. Jako poděkovaní dostal zlatou desku a nescházely ani slzy dojetí. Kapele oznámil, že právě zářijové vystoupení na "90' Explosion" v Brně je jeho posledním. Pro fanoušky to tedy byla jedinečná možnost, kdy mohli Twenty 4 Seven pravděpodobně vidět naposledy naživo. Hudební klub Melodka se v Brně stěhuje, koncerty budou nově v Králově Poli Kromě nich se na podiu vystřídali 2 UNLIMITED, ICE MC, SNAP!, PHARAO, CULTURE BEAT, CAPTAIN JACK, DAISY DEE, VERONA, LUNETIC. Nejen tyto kapely v 90. letech zaručovaly kvalitu tehdejší hudební scény a určitě ještě dodnes. Lidé s nimi zpívali oblíbené písně a tančili. Co říct? Jen to, že to byl úžasný zážitek.