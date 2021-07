Po krvavém superúplňku mohli lidé pozorovat další jedinečný výjev na obloze. Dne 10. června bylo totiž zatmění Slunce. Tato neobvyklá vesmírná podívaná je na rozdíl od mnoha jiných viditelná ve dne.

Pozorování částečného zatmění Slunce si užili lidé v regionu 10. června. | Foto: Marie Nezbedová

Vrchol úkazu byl viditelný kolem poledne, kdy mezi planetu Zemi a Slunce vstoupil Měsíc a zakryl asi pětinu Slunce. Předchozí zatmění viditelné od nás bylo 20. března 2015 a na to další si počkáme jen rok. V následujících devíti let bude v Česku možné pozorovat šest částečných zatmění. Vedle již zmíněného roku 2022 to budu roky 2025, 2026, 2027, 2029 a 2030.