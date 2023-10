Užívat si po celý den přítomnost tatínka, který si odpykává trest odnětí svobody ve věznici. Takovou příležitost dostalo 11 rodin v sobotu 30. září. Děti si mohly společně s tátou hrát, vyrábět, soutěžit, obědvat, nebo jen tak povídat a pomazlit. Pro jiné děti obyčejná věc. Pro děti vězněných rodičů vzácné chvíle.

Věznice Rapotice ožila poslední zářijovou sobotu dětským smíchem | Foto: poskytla Jitka Vrbová

Celodenní akci Den s dítětem ve spolupráci s Věznicí Rapotice uspořádala nezisková organizace Mezinárodní vězeňské společenství. Projekt pořádá v českých věznicích od roku 2018. V letošním roce projekt proběhl také v ženské Věznici Světlá nad Sázavou nebo v mužské Věznici Bělušice na Mostecku.

„Cílem projektu Den s dítětem je posilovat rodinné vazby mezi odsouzenými rodiči a jejich dětmi. Děti odchodem rodiče do věznice velmi psychicky trpí,“ vysvětluje ředitelka MVS, Gabriela Kabátová a dodává: „Celodenní setkání rodin může dětem zásadně pomoci. Mnoho rodin se během výkonu trestu rozpadá. Setkání dává i odsouzeným naději a motivaci do dalších dní za mřížemi, protože vztahy s jejich rodinou jsou často tím jediným, co je ve věznici drží nad vodou a co jim pak po propuštění pomáhá vyhýbat se trestné činnosti.”

Rodiny si z akce odnesly třeba společně vytvořený obraz nebo rodinnou fotku, kterou po dobu věznění táty doma postrádají.