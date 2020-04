Ještě před vypuknutím mimořádné situace s kolonavirem došlo k oznámení nemalého problému, týkajícího se budování pro Brno a nejen pro Brňany velmi důležité a významné dopravní stavby, velkého městského okruhu v Pisárkách.

Na základě stížnosti nějaké poměrně nevýznamné firmy mělo dojít k zastavení veledůležité stavby a tedy ke zpoždění plánovaného otevření celého projektu, který by mohl konečně výrazně ulevit dopravě v této části Brna. A odstranit každodenní kolony.

Takto vypadá současný stav stavby, kde údajně práce alespoň částečně pokračují. Nicméně celkově mi podobná situace silně připomíná dění v Kocourkově! Jak to dopadlo se soudním zákazem stavby a s jejím následným pokračováním, to by jistě zajímalo mnoho motoristů, kteří zde denně ztratí spousty času.

PAVEL JELÍNEK