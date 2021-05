Vím proč. Zahraj si na fyzika a získej 200 tisíc pro svou školu. Zbývá jen měsíc

Deset tisíc do kapsy a 200 tisíc pro školu? Stačí do 31. května natočit fyzikální pokus na telefon, vtipně ho okomentovat a přihlásit do soutěže „Vím proč“. Ta už posedmé vtahuje žáky základních a středních škol do zábavného světa fyziky a láká je na objevování jeho krás a tajemství interaktivní formou. Letošní ročník je věnovaný obnovitelným zdrojům, pokusy na toto téma tedy mají šanci vyhrát hned dvakrát.

Celostátní soutěž „Vím proč“ pomáhá učitelům nadchnout své studenty pro fyziku – děti si jejím prostřednictvím nachystají a natočí vlastní fyzikální pokusy a následně je svým vrstevníkům vysvětlí. | Foto: Archiv ČEZ