Každoroční masopustní průvod museli letos obyvatelé Líšně kvůli pandemickým opatřením oželet. Namísto něj však v sobotu do ulic vyrazily jednotlivé maškary, klepaly lidem na okna, zpívaly a přinášely potěšení lidem zavřeným doma. To vše v bezpečných dvoumetrových rozestupech.

Každoroční masopustní průvod nahradily v Líšni nouzové ostatky. | Foto: archiv pořadatelů

Tradiční Líšeňské ostatky, jak se v této části Brna označuje masopustní veselí, proběhly letos kvůli platným protiepidemickým opatřením v „nouzové“ variantě. Každoroční průvod maškar organizuje už od roku 2012 Divadlo Líšeň a spolek Líšeň sobě. Do loňského ročníku se akce stále rozrůstala, přibývalo maškar i diváků, to se však letos změnilo. Do ulic vyrazily pouze jednotlivé maškary, nanejvýš skupinky tvořené členy jedné rodiny, a nezávisle na sobě obcházely od domu k domu v různých částech Líšně.