Suroviny na výrobu huspeniny:

2 přední syrová vepřová kolena (lokty)

1 balení plátkové želatiny (6 plátků)

8 kuliček nového koření, bílý pepř,

plátky žampionů (dle velikosti formy)

3 bobkové listy, sůl, 1 velká cibule, lžíce octu,

Postup: Vepřová kolena dobře očistíme, opláchneme a dáme vařit do odpovídající nádoby. Zalijeme celé vodou a přidáme jednu cibuli i se slupkou, nové koření, sůl a bobkové listy. Vaříme tak dlouho, dokud nejsou kolena tak měkká, že maso se samo odděluje od kosti. Kolena po uvaření vyjmeme a zbavíme všech kostí a případných nečistot. Pro naši další potřebu si ponecháme cca 0.5 – 0,75 l scezeného vývaru. V trošce vývaru si lehce podusíme nakrájené čerstvé žampiony na plátky. Potřebujeme jich tolik, aby pokryly dno formy, do které budeme huspeninu plnit. Formu si vyložíme potravinářskou folii a na dno naklademe podušené plátky žampionů. Maso z kolen i s kůží nasekáme na středně velké kousky ebo jak to máme rádi.

Poklademe na vrstvu žampionů, tak aby byla všude ve stejném poměru kůže i maso. Do mírně vychladlého vývaru dáme rozpustit šest plátků želatiny a dobře po rozpuštění zamícháme. Do promíchaného vývaru s želatinou přidáme lžíci octu a zalijeme s ní nasekané maso z kolen ve formě tak, aby bylo maso těsně ponořeno. Přikryjeme folií, vložíme opatrně do lednice a necháme vychladit nejlépe do druhého dne. Před porcováním vyklopíme za pomocí potravinářské folie a krájíme na úhledné porce a podáváme buďto samostatně s chlebem, nebo s octem a cibulí jako tlačenku.

Suroviny pro panelákový prejt:

½ vepřové hlavy



½ vepřového laloku



3 vepřové nožky



2 hrsti majoránky nebo dle chuti



6 kuliček nového koření



4 bobkové listy



10 stroužků česneku nebo dle chuti – kdo nemůže lze i zcela vynechat



mletý černý pepř dle chuti



30 dkg vepřových jater



sůl

Postup: Do velkého hrnce se studenou vodou dáme vařit hlavu, lalok, nožky společně s novým koření, bobkovým listem a solí. Obsah hrnce vaříme pomalu do úplného změknutí, tedy tak aby maso odpadávalo od kosti. Po uvaření maso vyjmeme a necháme vychladnout. Do samotného vývaru dále uvařit na cca 30 minut ještě vepřová játra, která poté stejně jako maso necháme po uvaření vychladnout. Maso po vychladnutí obereme od kosti a nakrájíme na porce tak, aby se nám to dobře vkládalo do misky masového mlýnku. Vzniklý kvalitní vývar si dáme bokem pro další použití. Do vývaru dáme namočit 3 rohlíky. Na pánvi na trošce sádla zprudka a velmi krátce orestujme utřené stroužky česneku (nesmí zhořknout) a necháme také vychladnout. Na masovém mlýnku (střední otvory) pomeleme játra, obrané maso i s kůží a namočené rohlíky. Do takto vzniklé pomleté hmoty přidáme zbytek koření (česnek, majoránku, pepř, sůl – vše dle naší chuti, možnosti a potřeby). Směs si velmi lehce a opatrně naředíme odstaveným vývarem z masa.

Poctivě rukou promícháme, aby se směs spojila s vývarem a stala se mazlavou. Hotový panelákový prejt plníme do mikrotenových střev salámového průměru, přičemž oba konce zavážeme a dáme vychladit. Následující den konzumujeme za tudena s pečivem nebo opečené na pánvi společně s dušeným kysaným zelím a vařeným bramborem. I v panelákovém bytě může vonět zabíjačka.

OTTO PLÁŠEK, Brno