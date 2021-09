V pavilonu P bylo k vidění vše, co souviselo s koňmi. Od obrovitých shirehorse až po minihorse, což jsou miniaturizovaná plemena koní. Jednotlivá plemena se představila prací, pro kterou jsou určena. Ať už se jedná o práci v tahu a lesní práce v případě koní chladnokrevných, westernové ježdění u amerických plemen, nebo různé jezdecké a drezurní disciplíny třeba u teplokrevníků. Veletrhy trvaly do 8. 9. 2021.

Chovatelská přehlídka však není jedinou náplní veletrhu ANIMAL TECH. Firmy z České republiky i ze zahraničí zde nabízelyí zařízení pro chovatele, dále krmiva a další produkty související s živočišnou výrobou. Ale i neodborníci se mohli na veletrhu pobavit a poučit. V rámci doprovodného programu bylo k vidění zpracování vlny, ovčího mléka, přehlídka pasteveckých plemen psů, ukázka zpracování živočišných surovin s jejich následnou ochutnávkou. No a samozřejmě se zde nablízko mohli zájemci potkat se zástupci různých plemen skotu, koz, ovcí a prasat. Nejvděčnějším objektem zájmu bylo tucet malých selátek plemene přeštické pruhované. Ta byla naprosto neodolatelná.

To však není samoúčelné. Takováto akce pomáhá zlepšovat úroveň chovatelské práce a vede k uchování žádoucích genetických vlastností celého stáda.

Mezinárodní veletrh Animal Tech se konal v Brně od 5. do 8. září. | Foto: Jan Sedláček

Zajít ke kadeřníkovi a rovnou na "plac." To musí absolvovat každá modelka, a to i v případě, že má čtyři nohy. Takové mohli vidět lidé na brněnském výstavišti v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat, na které se představili nejkrásnější zástupci jednotlivých plemen skotu, která jsou v ČR chována. Podstatná část pavilonu P se proměnila na kravín a jeho dočasní obyvatelé zde soutěžili o nablýskané poháry.

