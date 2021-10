Včera začala Cacib Show a vlastní program World Dog Show 2021 začal dnes a potrvá do neděle.

Dne 29. září se v prostorách brněnského Výstaviště konala výstava Brněnka, mezinárodní výstava psů všech plemen. Až do 3. října se ve stejných prstorách koná světová výstava psů. Brněnka tedy byla jakýmsi rozjezdem.Děkujeme paní Renatě Hasilové za povedené fotografie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.