Přes sto šedesát fotografií se ucházelo o přízeň hlasujících i odborné poroty ve fotosoutěži, kterou pořádal Mikroregion Kahan na Brněnsku. Hlasů v laické části soutěže bylo rozdáno téměř pět tisíc. Osmičlenná porota měla za úkol rozdat svoje body a vybrat první trojici. Vítěznou fotkou se tak po jejich sečtění stává netradiční pohled na zámek od autora jménem Ladislav Novotný. Letošní klání bylo tak vyrovnané, že dva autoři se stejným počtem bodů obsadili vždy druhé i třetí místo. Letošních vítězů je tak pět. Fotografie se už chystají na výstavu.

Rosický zámek. 1. místo ve fotosoutěži Tady je dobře pořádané Mikroregionem Kahan. | Foto: Foto: Ladislav Novotný

Zaklonit hlavu na vnitřním nádvoří rosického zámku a kochat se renesančními arkádami a sgrafity, to je běžná věc. Nádvoří je vyfoceno zleva zprava, z poschodí, ale pan Ladislav se přes objektiv podíval vzhůru a podařilo se mu zkombinovat odlišnost zámeckých stěn a nebe nad nimi. A to tak dobře a zajímavě, že mu snímek přináší prvenství v letošní fotografické soutěži Mikroregionu Kahan s podtitulem Tady je mi dobře. Pobral v odborném hodnocení nejvíce bodů, a to pětatřicet. Vítěz se tak stává držitelem chytrého telefonu a řady cen spojených s regionem. Ty čekají i na další finalisty.