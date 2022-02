Když jsem před pár dny vyrazila d Mikulova, nebyla zrovna krásná obloha, ideálně na focení, ale když už jsem v Mikulově byla, tak mi to nedalo a vyšplhala se na Svatý kopeček. Myslela jsem, že mě ten vítr odnese, sebral mi jen čepici, tu jsem teda dohonila a pak mě bičoval do tváří alespoň kamínkama. Jen jsem s dívala, který strom by se tak mohl zlomit a který ne. Vůbec mě nenapadlo, že bych neměla nahoru lézt a že to může být skoro o zdraví. Také jsem tam byla sama a to se vám na Svatém kopečku nestane zrovna často.