V Kancířově sadu v Dačicích na Jindřichohradecku se konalo od 16. do 20. srpna nejen řezbářské symposium Dačická řezba. Své řemeslo zde předvedli řezbáři Rudolf Procházka, Jiří Schlosser, Hana Svobodová, Pavel Novotný, Jozef Gabaj, Miroslav Burša, Michal Kelbler, Jaroslav Pecháček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.