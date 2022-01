Dne 7. ledna 2021 jsem se vzbudila jako většinou a to je obvykle velmi brzy. Můj první pohled je vždy do mého nejbližšího okolí. Zůstala jsem přímo u okna přikována a dívala se, jaká je venku krásná bílá nádhera a pomalu se stále sype z oblohy další sníh. Nedalo mi to, oblékla jsem se a ihned vyrazila do několika ulic v našem městě Boskovicích - muselo to být samozřejmě až po páté hodině ráno - musím přiznat, že ruce mi u focení dost promrzaly.