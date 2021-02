Šly jsme ve dvojstupu a bylo nás šest. Samé ženy, chlapy jsme nechaly doma. Se svačinami a tekutinami v batůžku na zádech a svižnou chůzí pokračujeme od brněnského Ronda směrem do Komárova. Valnou část procházky jdeme podél řeky. Cesta je asfaltová, lehce zasněžená, zřídka to uklouzne, sem tam pofukuje vítr, což pomůže sluníčku trochu vykouknout zpoza mraků. Během procházky vzpomínáme na báječné koupání v komárenském biotopu.

Sněženky jsou posly jara. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

Když míjíme areál IKEA, z povzdálí zaměříme pár lidí se zakoupenými nápoji v kelímcích. Hm, my nemusíme, my máme s sebou. Záhy zastavujeme u betonového soklu a posvačíme. Sněhový chlebíček, vánoční cukroví, panáčka z placaté flašky na zahřátí, čaj z termosky a kolemjdoucí nám se smíchem popřejí dobrou chuť i náladu. Cestou se pokocháme víceméně ovčí farmou, avšak vidíme i oslíka a vida, k plotu si to za námi šine zablácené tmavé prasátko. Pomyje nemáme, zbaštily jsme, co se dalo, tak se holt musí spokojit s tím, co vyryje rypáčkem v zemi, jak nám s chutí předvádí.