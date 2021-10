Navzdory Brexitu i Covidu se v září podařilo vyslat další skupinku 19 studentů na dvoutýdenní praxi, tentokrát do irského Dublinu. Veškeré náklady hradila Evropská unie z programu Erasmus, účastníci měli zajištěnu leteckou dopravu, ubytování i stravu. V loňském roce byly kvůli epidemii některé stáže přesunuty, proto v tomto a příštím školním roce vyjede do Irska celkem 114 studentů. Stážisté byli praxí, pobytem v hostitelských rodinách, Dublinem i jeho okolím nadšeni. Sdíleli svoje postřehy a rady s dalšími zájemci o stáž, např.: „Svou pracovní dobu jsem si opravdu užil, prostě kvůli báječným kolegům, díky kterým bylo prostředí ve firmě super a velmi přátelské.“ (Adam Jirůšek)

“Nemějte strach, nebuďte ostýchaví, usmívejte se, vše bude OK. Důvěřujte si, buďte sebejistí, ale ne příliš domýšliví nebo nafoukaní. Firmy neočekávají, že u nich uděláte něco revolučního, chtějí, abyste získali nové zkušenosti a užitečné dovednosti.” (Jana Kolaříková) “Neobávejte se komunikovat s Vaším nadřízeným a ostatními kolegy. Nemějte strach ohledně Vaší úrovně angličtiny či výslovnosti. Jen mluvte a zaručuji Vám, že vše bude v pohodě.“ (Rafael Garaj)

„Lidé jsou velmi nápomocní a laskaví, vždy se jich můžete zeptat, pokud něčemu nerozumíte. Není žádný problém spřátelit se s kýmkoliv.“ (Nikola Bilíčková) „Doporučila bych památky jako Dublin Castle, Trinity College, Christ Church Cathedral, mosty (Ha’penny Bridge), National Gallery of Ireland (zdarma), ale také městečka na pobřeží, která jsou dostupná veřejnou dopravou zdarma – např. Bray nebo Howth, je to úchvatné a okouzlující místo.” (Jana Kolaříková)

“Ve volném čase se mi nejvíce líbilo v parcích nebo u řeky. Nebojte se najít místo, kde se cítíte příjemně, a vnímejte okolní atmosféru. Mnohem lépe se tak seznámíte s městem i přírodou.” (Rafael Garaj) “Rozhodně doporučuji výlet na Giant’s Causeway, je to dlouhá cesta na sever Irska, ale stála za to. Místo bylo opravdu magické.” Jednalo se o společný celodenní výlet. (Rafael Garaj) A co dodat na závěr? „Doporučuji každému, aby jel, protože je to skvělá zkušenost, uvidíte Irsko zdarma a navíc to vypadá dobře ve Vašem životopisu.“ (Marek Kšica) “Pokud budete mít šanci navštívit Dublin, měli byste to udělat! Okamžitě jsem se zamilovala do tohoto města a lidí, kteří tam žijí. Kdybych mohla, zůstala bych tam mnohem déle než jen dva týdny. Rozhodně jsem tam nestihla prozkoumat vše, co jsem chtěla. Takže… nashledanou, Dubline!” (Jana Kolaříková)

Stážisté obdrželi mezinárodně platný certifikát Europass Mobility, který poskytuje podrobné informace o obsahu praxe v Dublinu a pomůže studentům získat dobré umístění v našich i zahraničních firmách. Účastníci stáže vzorně reprezentovali školu, ale akce by se nemohla uskutečnit bez výborné odborné přípravy stážistů ze strany vyučujících a bez podpory projektu ze strany vedení školy. Všem děkujeme a těšíme se na výjezd v prosinci!

O projektu: Projekt 2019-1-CZ01-KA102-060221, Erasmus+ KA1. Veškeré náklady na stáž byly hrazeny Evropskou Unií. Plánovaní účastníci projektu: 38 studentů 2. a 3. ročníků střední školy a 3. ročníků VOŠ Seznam účastníků stáže 19. 9. - 2. 10. 2021: Max Kočvara (3. A), Petr Svoboda (3. B), Rafael Garaj (3. C), Pavlína Otáhalová (3. D), Jana Kolaříková (3. D), Matouš Honeš (3. L), Veronika Babáková (3. L), Tereza Plíhalová (3. L), Marek Kšica (4. D), Andrea Ležatková (4. D), Sára Body (4. D), Iveta Chabinová (4. L), Nikola Bilíčková (4. L), Šimon Častulík (4. L), Adam Jirůšek (4. L), Dennis Banda (4. L), Patrik Šilhánek (4. L), Šimon Hrdlička (4. K), Olga Barvířová (4. K)

Manažerky projektu a současně doprovázející vyučující: Mgr. Martina Lojdová, Ing. Olga Koudelková

Olga Koudelková