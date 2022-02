Vydejte se do Opatského Mlýna nedaleko Třebíče na Vysočině. Mlýn stojí pod hrází u splavu Opatského rybníka na Mlýnském potoce, který protéká třemi Valdíkovskými rybníky, směrem od Náramče. A proč ten název Mlýnský? Protože na něm kdysi byly celkem tři mlýny. Dva v Náramči a tento, nejníže položený zde ve Valdíkově.

Zhotovitelé zdejších rybniků a nejspíše i tohoto mlýna byl řád benediktýnů a jejich správa opatství, neboli Konvent, který sídlil v tehdejším krášteře v Třebíči. Tento konvent a opatství zaniklo kolem roku 1525 poté, kdy byl v roce 1468 klášter dobyt a město Třebíč navíc vypáleno za Moravsko-Uherské války vojskem uherského krále Matyáše Korvína.

Novodobá historie mlýna spadá do roku 1721, kdy je zde připomíná mlynář Ferdinand Rothmiler, po roce 1726 Pavel Vodinský a roku 1789 Opatský mlynář František Helman. V roce 1857 již mlýn vlastní Jakub Piruchta a v roce 1880 je majitelem František Škorpík.

Poslední z tohoto rodu Josef Škorpík narozený 1920, zde skončil s mlynářskou činností po roce 1948. Do počátku šedesátých let již pouze příležitostně šrotovalo obilí. Mlýn rodina Škorpíkova odprodala a současní majitelé celou nemovitost přebudovali do nynější podoby.

Zdroj: web obce Valdíkov

