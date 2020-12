Po rozvolnění vládních opatření a otevření muzeí, galerií a památek, byť v omezeném režimu, spustili přípravy na novou výstavu také v Letohrádku Mitrovských. Jako obvykle se jedná o jedinou výstavu betlémů v Brně a kvůli letošním uzavírkám také o jednu z mála v celém kraji.

Tradiční brněnská vánoční výstava betlémů v Letohrádku Mitrovských bude ve stylu retra. | Foto: archiv pořadatelů

Až do do 17. ledna si na výstavě zavzpomínáte na Vánoce vašich prarodičů, rodičů a možná i vás samotných. Kromě rozličných betlémů na vás čekají nostalgické vánoční nezbytnosti od 1. poloviny 20. století až do osmdesátých let. Připraveny jsou stylově nazdobené smrčky, ručně vyráběné stojánky na stromečky, ikonické vánoční osvětlení, dárky z Prioru a Tuzexu zabalené v originálních balících papírech, plastové sněhové vločky, ale i máma s tátou ve slavnostním oblečení v dobovém obývacím pokoji.