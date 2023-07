Nedávno jsem "dělal průvodce" kamarádovi Karlovi, který přijel do Brna a zajímala ho výtopna na Dolním nádraží. Věděl jsem, kde stojí, ale bližší informace jsem neznal. Něco málo mi řekl on a musím říct, že jsem byl překvapený, co jsem se dozvěděl.

Výtopna na Dolním nádraží v Brně. Zbourat nebo zachovat pro další generace? | Foto: Karel Popelka

Přiznám se, že mě spíše zajímá historie silniční dopravy, než historie budov. I tak mě nemile překvapilo, když jsem se od něho dozvěděl, že by výtopna měla být zbourána. Neznám další podrobnosti, nevím ani, nakolik je tato informace pravdivá, ale osobně jí věřím. Viděl jsem i fotografie z výtopny na Dolním nádraží, která by měla "jít k zemi" a přiznám se, že je tu něco, co se mi nedaří pochopit.

Výtopna, podle mého názoru i celé Dolní nádraží, je unikátní technická památka, navíc téměř ve středu Brna. Je to druhé nejstarší nádraží v Brně. Dolní nádraží bylo zprovozněno 2. ledna 1856 jako koncová stanice Brněnsko-Rosické dráhy, která si zde zřídila výtopnou a hned se stala hlavní brněnskou výtopnou. Je to unikát, hlavně je to i významná ukázka toho, co naši předkové dokázali postavit. Nedokáži si proto představit, že by jsme tak lehce o tuto technickou památku přišli. Navíc tím, že ji místo oprav a údržby zbouráme, když samotná budova výtopny nabízí mnoho možností i komerčního využití.

Vím, že se v dnešní době všude šetří. Vím, že oprava výtopny a celého Dolního nádraží by stála určité finanční prostředky. Měli bysme v Brně ale unikátní skanzen z dopravní historie. Mám kamaráda v Bratislavě a ten mi ukázal fotografie z akcí, na které jsou staré vlaky a historické autobusy. Nechci provokovat, ale když to jde v Bratislavě, proč by to nešlo i tady v Brně.

Výtopna na Dolním nádraží je ukázka toho, co naši předkové uměli a dokázali postavit. Výtopna a celé Dolní nádraží je unikátní technická památka, kterou by jsme měli podle mě zachovat pro příští generace. Jak totiž říká staré pravdivé přísloví - Kdo nezná svoji minulost, nechápe přítomnost a neumí si představit přicházející budoucnost.