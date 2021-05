Brno hlásí přes 3 500 registrovaných účastníků sportovně-kulturní iniciativy Do práce na kole, což je o 1 200 účastníků více než minulý rok. „Výzvu po 11 letech existence již zná hodně Brňanů, kteří se ztotožňují s naší snahou, chtějí mít své město zelenější s čistším ovzduším a mají zájem dlouhodobě zlepšovat infrastrukturu pro cyklisty a pěší. Květnová výzva přináší účastníkům více perspektiv. Někteří vidí seberealizaci v každodenním pohybu a překonávání sebe sama, někteří si oblíbili být součástí smysluplného projektu a komunity, firmy chtějí zapojit své zaměstnance ve formě hravého teambuildingu. Jiné účastníky zase oslovují slevové akce v květnu nebo získání zajímavých výher,“ říká brněnská koordinátorka iniciativy Hana Rárová z Partnerství o.p.s.

Rekordnímu zájmu pomáhá nejen poptávka od Brňanů, kteří se chtějí po městě dopravovat jinak než v MHD nebo autě, ale i od brněnských firem, které mají nedostatek možností aktivit pro své zaměstnance. Firmy často využívají výzvu jako firemní teambuilding v podstatě s minimálními náklady. Personalisté či kulturní tahouni namotivují své zaměstnance, aby se přihlásili, vytvoří týmy a ty pak mezi sebou soutěží a často mezi sebou vytváří lehkou rivalitu nebo i recesi. Ujímají se mezi nimi i vtipné názvy týmů, např. Vojeté gumy, Do plavek do léta, Cyklošlapky, Asfaltoví cykložrouti a podobně. Personalisté můžou vyhlásit i vnitrofiremní soutěže a na závěr je ohodnotit diplomy a cenami na firemním večírku. Účastníci navíc za startovné dostávají originální trička a toho firmy rády využívají ke společným fotkám, které pak umisťují na sociální sítě nebo do výročních zpráv.

Loni se zapojilo přes 400 firem a letos čekáme ještě vyšší číslo. Výzvu zaštiťuje primátorka města Brna Markéta Vaňková, podpořil nás Magistrát města Brna, MČ Brno-střed i řada brněnských firem.



Jak to funguje?

Od května se otevírá systém pro chodce, běžce a cyklisty na kole, koloběžce nebo skatu. Své cesty si zaznamenávají pomocí aplikace (např. Strava.cz nebo Cyclers) nebo ve svém profilu na webu a soutěží v rámci svého týmu v daném městě nebo celorepublikově. Oceňuje se pravidelnost, tedy každodenní ekologické dopravovaní. Tzv. zelené výkonnostní kilometry jsou oceněny symbolicky diplomem. V červnu se vše vyhodnotí a vyhlášení výsledků s tombolou proběhne na závěrečném večírku 16. června v Otevřené zahradě.

Iniciativa se snaží probudit v lidech zájem nejen prostřednictvím květnové výzvy, ale motivuje účastníky, aby se dopravovali bezmotorově co nejdéle a pomáhali tak udržitelnému rozvoji dopravy v městě Brně.

Registrace do 11. ročníku výzvy Do práce na kole je pro velký zájem prodloužená až do 7. května na www.dopracenakole.cz.

HANA RÁROVÁ