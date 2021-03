Výzva Do práce na kole v Brně hlásí tisíc zájemců, hodlá oslovit stovky firem

Lidé s ejiž mohou hlásit do systému registrací do květnové kampaně Do práce na kole. V Brně se po prvním měsíci registrovalo více než tisíc účastníků, kteří se mohou letos těšit na nové startovní tričko od inovativní malířky Toy_box, na květnové slevy, společné akce a bohaté soutěžní ceny v tombole. Bude se oceňovat pravidelnost týmů, tzv. zelené kilometry, fotografické soutěže nebo Cyklozaměstnavatel.

Kampaň Do práce na kole, ilustrační foto. | Foto: Deník / VLP Externista