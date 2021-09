I přes změnu místa události přišlo během víkendu na letiště Kuchyně 35 000 návštěvníků. Organizátoři nezklamali a připravili během obou dnů bohatý program na nebi i na zemi. Víkend plný letadel, akrobacie a zvuku stíhaček zažili všichni ti, kteří zavítali na letiště Kuchyň Malacky. Organizační tým SIAF připravil bohatý program, ve kterém byli i například zástupci naší republiky na strojích L-159 ALCA, rakouský tým The Flying Bulls na historických letadlech, ale i na helikoptéře s pilotem Felix Baumgartnerem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.