Je to zážitek, který si v předchozích letech užívali lidé v Brně. Letos, kvůli rozkopanému Moravskému náměstí tam ale oblíbená atrakce bude chybět. A je to to poprvé, co se ruské kolo stalo součástí znojemského Adventu a bude zde až do prvních dnů ledna příštího roku.

Standa Nováček