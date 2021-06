Sobotní dopoledne bylo sice deštivé, ale všichni účinkující i návštěvníci, kteří se rozhodli uctít 100. výročí narození Gustava Broma na palouku U buku u lavičky Jaromíra Hniličky, měli radost ze setkání s dobrou hudbou. Cedr atlaský zasazený na počest skvělého jazzmana a dirigenta se tedy určitě ujme.

Úvodní intrádou nejlepšímu kapelníkovi orchestr zahájil dopolední program a řídil jí Milan Kašuba. Pak už se ujal taktovky Vlado Valovič, který dostal pamětní medaili od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu, Radka Vondráčka.

Píseň My Way v české verzi zpíval procítěně Zdeněk Junák. Závěrečná slova skladby: „Konečně účtuj a zaplať daně, snad jsem žil správně,“ by mělo již za života každého z nás přimět se občas ohlédnout a zamyslet se, zda jsme někomu neublížili, protože v konečném Posledním soudu u Všemohoucího právě tyto daně měl autor písně zřejmě na mysli.

Cenu Gustava Broma předal Jan Dalecký, historik a muzikolog, Václavu Skálovi, bubeníkovi, za 30 let vynikající práce v orchestru nejen brněnského, ale i světového formátu, protože se umístil v první desítce nejlepších orchestrů na světě.

Tato cena byla udělena poprvé skladatelem, jazzovým hudebním publicistou, Maxem Wittmannem, právě Gustavu Bromovi a toto prestižní ocenění se již tradičně předává jen pravým hudebním mágům.

Po této slavnostní chvíli následovala neméně slavná skladba In the Mood. Na počest zakladatele orchestru se představily jeho všechny tři sólistky Zuzana Gamboa, Andrea Zimányiová, Ivana Regešová a zazpívaly na závěr tak oblíbené Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem, a to už na obecenstvo vykukovalo ze zamračených oblak usměvavé sluníčko.

Milým hostem byla brněnská rodačka Jitka Zelenková, s kterou si pobrukoval leckterý návštěvník píseň Mít svůj kout, Petra Hapky a Zdeňka Rytíře. Aby ne, tuhle podmanivou melodii si totiž oblíbil nejen Tibor Lenský, dlouholetý manažer orchestru, ale i sám Gustav Brom.

V obecenstvu se míhalo spousta osobností nejen místní samosprávy, starosta MČ Brno-Sever, Martin Maleček ale hlavně od pravého kumštu, Přemysl Hnilička i synovec Jaromíra Hniličky. Moderátoři Českého rozhlasu Brno a Zlín Jiří Kokmotos a Zdeněk Junák se postarali na zastřešeném pódiu svými vtipnými glosami i všetečnými dotazy o dobrou náladu všech.

Závěrečnou skladbu v úpravě Vladimíra Koudelky a zároveň autora projektu celoročních oslav, už zpívali všichni účinkující a mohlo se k nim přidat i obecenstvo, protože upravený text na oslavnou píseň „Dobrý den, majore Gagarine“ rozdal pár xerokopií pořadatel. Všichni tak mohli vzdát hold do muzikantského nebe pozdravem Gustavu Bromovi: Dobrý den, nejlepší kapelníku!

A tak s nesměle vykukujícím sluníčkem si na závěr naopak směle zazpívali všichni promoklí účastníci spolu s účinkujícími, což působilo jako hřejivý balzám na prokřehlá těla hlavně účastníků pod pódiem.

Tím se jen potvrdilo, že dobrá hudba nejen zahřeje tělo, ale hlavně duši a její účinky působí blahodárně na každého z nás, v každém věku, ročním období a zvláště za psího počasí či nálady.

Lenka Sedmíková