Vloni jsme si na Sněžku vyšlápli, ale o tom někdy příště. Takže letos jsme si naplánovali krásnou hřebenovku, vyjeli jsme hned v 8h lanovkou nahoru a opravdu jen s minimem turistů jsme se vydali ze Sněžky směr Luční bouda. Děkujene Romaně Janské za inspiraci k plánování dalších výletů a za krásné fotky.

Hřebenovka ze Sněžky přes Labskou boudu do Pece. | Foto: Romana Janská

Na Luční boudě jsme dali kávu a výborný borůvkový koláč a nabrali směr Výrovka. Tam jsme jen přečetli směrovky a pokračovali, pod Richterovou boudou jsme se rozhodli, že půjdeme Zeleným dolem. Byla to trochu krkolomná cesta, ale vzhledem k slunečnému počasí, se docela hodilo, že vedla hlavně lesem. Do Pece pod Sněžkou jsme dorazili jinou cestou, ale zas tam moc to nevadilo. Našli jsme fajn restauraci, kde jsme doplnili energii.