Generálmajor Otmar Kučera. Významného rodáka z Brna si dnes připomínáme jako hrdinu druhé světové války, ale i oběť poválečných perzekucí. Narodil se 13. července 1914 v Juliánově, dnes části Brna, v rodině klempíře. Po vyučení zámečníkem vstoupil do Vojenské letecké školy v Prostějově a roku 1935 nastoupil k Leteckému pluku 2 "Edvarda Beneše" v Olomouci.

Během druhé světové války Kučera sloužil jako stíhací pilot v britském Royal Air Force. Po okupaci Československa v roce 1939 se mu podařilo uprchnout a přes několik zemí se dostal do Francie, kde se připojil k československé armádě. Kvůli zhroucení francouzského odporu se však do bojů nezapojil a v červnu 1940 odplul do Velké Británie. Tam se po přeškolení na stíhací letouny Hawker Hurricane připojil k 111. peruti RAF a zaznamenal své první sestřely.

Během své služby v RAF dosáhl celkem sedmi potvrzených sestřelů nepřátelských letounů. V listopadu 1944 byl jmenován velitelem 313. československé stíhací peruti, kterou vedl až do konce války. Po návratu do Československa přivedl tuto jednotku na nových letounech Spitfire do Brna.

Po válce pokračoval v armádní kariéře, ale po únoru 1948 se situace dramaticky změnila. V roce 1949 byl z armády propuštěn, degradován na vojína a následně musel vykonávat manuální práce. Teprve v roce 1963 byl rehabilitován a byla mu vrácena hodnost. V 90. letech byl za své zásluhy vyznamenán řádem M. R. Štefánika a povýšen na generála.

Otmar Kučera zemřel 6. června 1995 v Brně na rakovinu. Brňané na něj ale dodnes vzpomínají s úctou a vděčností jako na jednoho z významných hrdinů, kteří se zasloužili o svobodu Československa.