Vzpomínám si, že součástí jeho návštěvy u nás byla i prohlídka porodny prasnic a Václav Havel byl před vstupem do porodny vybaven, tak jako i ostatní, igelitovým ochraným pláštěm a galošemi podle zooveterinárních předpisů. Byla kolem toho i legrace a pan ministr zemědělství dostal do náruče živé sele pro štěstí. Václav Havel přiznal, že poprvé v životě vidí právě narozená selata jak sají mateřské mléko od své matky. Řekl doslova, že mu připadají jako malé myšky a živě se o všechno zajímal, jak to funguje a jak je o prasátka postaráno. Myslím, že byl spokojen.

Po prohlídce provozů se pak v mé kanceláři připravovala tisková konference s novináři a bylo při tom podáno malé občerstvení. Na všechno, co se bude podávat dohlížela ochranka. Na dotaz, zda můžeme nabídnout náš „burčák“ byla kategoricky záporná odpověď. Nicméně když jsem se pana prezidenta ptal, co si přeje k pití, tak jsem kromě jiných nápojů zmínil i burčák, který byl podle nás velmi podařený. Pan prezident když slyšel možnosti k pití, tak si jednoznačně zabručel, že by si dal ten „burčák“. Ochranka nestačila protestovat a burčák z odrůdy Müller-Thürgau byl na stole a byl to skvělý zážitek.

Ing. Jiří Pevný

AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové