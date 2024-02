Paní Věra Sosnarová se narodila v Brně 5. května 1931 ruské matce Ljubovně Mělké a čs. legionáři. Na konci druhé světové války po osvobození Brna 9. května 1945, sovětské vojenské orgány unesli Věru, její mladší sestru Naďu a jejich matku na 19 let do Ruska.

Vzpomínka na Věru Sosnarovou. Po osvobození Brna ji unesli do Sovětské svazu | Foto: poskytl Jiří Brauner

Věra Sosnarová je hlavní hrdinka knižního bestselleru Krvavé jahody. Dle jejího životního osudu, ale hlavně její život po roce 1989, se natáčí film s názvem Svatá a hlavní roli zde hraje paní Jiřina Bohdalová, která se s paní Sosnarovou setkala minulý rok v Brně.

Film bude mít premiéru v květnu, kdy by se paní Sosnarová dožila 93 let. Herečka J. Bohdalová bude mít 1. května 2024 také 93 let.

Znal jsem jí téměř 10 let, naše první setkání se uskutečnilo 9. února 2015 v její rodné Slatině v Brně na přednášce. Za tu dobu jsem vydal celkem 4 další vydání knihy Krvavé jahody v nákladu převyšujícím 10 tisíc kusů a v letech 2018 až 2020 jsme uskutečnili kolem čtyřiceti přednášek po celé republice. Ty se konaly v kulturních domech, v kinech, v divadlech, ale po nejvíce na středních a vysokých školách. Kolikrát i aula univerzity byla malá.

I když byl její pobyt v pracovních táborech v 50. letech zpochybňován jedním historikem, jsem o pravdivosti jejich slov přesvědčen, neboť jsem již vydal celkem 12 knih s tématikou gulagů a její slovník a lágrové výrazy, které se objevují v mých knihách, by si Věra Sosnarová nikde jinde nemohla osvojit. Měla neuvěřitelnou a geniální paměť. Byla to neskutečně statečná, pracovitá a věřící žena, která věřila v dobro lidí. Vždycky říkala: Rusům jsem už odpustila, ale nikdy jim to nezapomenu!

Jiří Brauner, jménem Kartuziánského nakl. v Brně